GUINGUETTE MADE IN DOUZENS Douzens 4 juillet 2025 19:00

Aude

GUINGUETTE MADE IN DOUZENS Place de l’Église Douzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 23:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Guinguette Made in Douzens. Cabaret populaire, en plein air, où l’on peut boire, manger et danser !

Tapas à la marée et l’ail éclaté.

Avec les vins du Domaine Sainte Marie des Crozes, Domaine Régazel, Chateau de Fontenelles, Colline de l’hirondelle et Domaine Py.

.

Place de l’Église

Douzens 11700 Aude Occitanie madeindouzens@gmail.com

English :

Guinguette Made in Douzens. A popular open-air cabaret where you can drink, eat and dance!

Tapas with tides and burst garlic.

With wines from Domaine Sainte Marie des Crozes, Domaine Régazel, Chateau de Fontenelles, Colline de l’hirondelle and Domaine Py.

German :

Guinguette Made in Douzens. Volkstümliches Kabarett unter freiem Himmel, in dem man trinken, essen und tanzen kann!

Tapas mit Gezeiten und geplatztem Knoblauch.

Mit den Weinen von Domaine Sainte Marie des Crozes, Domaine Régazel, Chateau de Fontenelles, Colline de l’hirondelle und Domaine Py.

Italiano :

Guinguette Made in Douzens. Un popolare cabaret all’aperto dove si può bere, mangiare e ballare!

Tapas con marea e aglio scoppiato.

Con i vini di Domaine Sainte Marie des Crozes, Domaine Régazel, Chateau de Fontenelles, Colline de l’hirondelle e Domaine Py.

Espanol :

Guinguette Made in Douzens. Un popular cabaret al aire libre donde se puede beber, comer y bailar

Tapas con marea y ajo reventado.

Con vinos de Domaine Sainte Marie des Crozes, Domaine Régazel, Chateau de Fontenelles, Colline de l’hirondelle y Domaine Py.

