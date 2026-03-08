Guinguette Médocaine 3ème édition Salle des Augustins Vertheuil

Guinguette Médocaine 3ème édition

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

20 mars 2026

fin : 2026-03-20

2026-03-20

La nouvelle génération du Médoc vous invite à sa Guinguette Médocaine , 3ème édition.

Une soirée pleine de saveurs, de musique et de convivialité, pour fêter et partager le renouveau du printemps.

Venez rencontrer 3 vigneron·ne·s du Médoc et découvrir leur univers autour d’un verre de vin, d’une assiette de tapas, et d’une ambiance guinguette chaleureuse

LES DOMAINES PARTICIPANTS

Château Lamothe-Cissac

Château Doyac

Château Peylaby

AU PROGRAMME

Musique

Dégustations de vins des domaines participants

Tapas et huîtres du Médoc.

Sur réservation. .

Salle des Augustins 4 Rue de l’Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 01 77 78

