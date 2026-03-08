Guinguette Médocaine 3ème édition Salle des Augustins Vertheuil
Salle des Augustins 4 Rue de l’Abbaye Vertheuil Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La nouvelle génération du Médoc vous invite à sa Guinguette Médocaine , 3ème édition.
Une soirée pleine de saveurs, de musique et de convivialité, pour fêter et partager le renouveau du printemps.
Venez rencontrer 3 vigneron·ne·s du Médoc et découvrir leur univers autour d’un verre de vin, d’une assiette de tapas, et d’une ambiance guinguette chaleureuse
LES DOMAINES PARTICIPANTS
Château Lamothe-Cissac
Château Doyac
Château Peylaby
AU PROGRAMME
Musique
Dégustations de vins des domaines participants
Tapas et huîtres du Médoc.
Sur réservation. .
Salle des Augustins 4 Rue de l’Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 01 77 78
English :
