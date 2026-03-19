Guinguette Mers-les-Bains
Guinguette Mers-les-Bains dimanche 5 avril 2026.
Guinguette
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Guinguette avec Loïc Legrand et Fred Siméon.
Gratuit
Guinguette avec Loïc Legrand et Fred Siméon.
Gratuit .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
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English :
Guinguette with Loïc Legrand and Fred Siméon.
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L’événement Guinguette Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS