GUINGUETTE MOBILE A ESSEY-LES-EAUX Nogent vendredi 26 septembre 2025.

MAIRIE D’ESSEY-LES-EAUX Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Tout public

Dans le cadre de l’initiative portée par l’Agglomération de Chaumont, la Guinguette Mobile termine sa tournée 2025 par une soirée exceptionnelle à Essey-les-Eaux, commune associée de Nogent.

Au programme food trucks, buvette, animations, concert, exposition photo retraçant les temps forts de la Guinguette Mobile en 2024 et 2025…

Et pour clore la soirée en beauté un feu d’artifice tiré à 21h15. .

MAIRIE D’ESSEY-LES-EAUX Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 51 96

