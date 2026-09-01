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AGENDA · Ninville

Guinguette mobile à Ninville Ninville

samedi 19 septembre 2026 · Ninville

Guinguette mobile à Ninville Ninville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place de la mairie
Ville
52800 Ninville
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Ninville

Guinguette mobile à Ninville

Place de la mairie Ninville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Restauration, buvette et animation musicale sur place.   .

Place de la mairie Ninville 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49  communication@agglo-chaumont.fr

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English :

L’événement Guinguette mobile à Ninville Ninville a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont