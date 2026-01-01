GUINGUETTE MOBILE A VELO Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

GUINGUETTE MOBILE A VELO

20 RUE DU VIEUX BOURG Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

Tarif : 14 EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-12 10:00:00

fin : 2026-12-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-12

Partez à l’aventure en guinguette mobile!

Embarquez sur un drôle de vélo à 15 places.

Vous pédalez, on vous hydrate et vous découvrez des lieux magiques autour de nos producteurs.

Dégustation possible sur place avec des produits locaux!

20 RUE DU VIEUX BOURG Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 98 56 77

English :

Set off on a mobile guinguette adventure!

Get on board a 15-seater bike.

You pedal, we hydrate you and you discover magical places around our producers.

Tastings of local produce are available on site!

