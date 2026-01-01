GUINGUETTE MOBILE A VELO Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
GUINGUETTE MOBILE A VELO Saint-Pryvé-Saint-Mesmin lundi 12 janvier 2026.
GUINGUETTE MOBILE A VELO
20 RUE DU VIEUX BOURG Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret
Tarif : 14 – 14 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-12 10:00:00
fin : 2026-12-24 23:00:00
2026-01-12
Partez à l’aventure en guinguette mobile!
Embarquez sur un drôle de vélo à 15 places.
Vous pédalez, on vous hydrate et vous découvrez des lieux magiques autour de nos producteurs.
Dégustation possible sur place avec des produits locaux!
20 RUE DU VIEUX BOURG Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 98 56 77
English :
Set off on a mobile guinguette adventure!
Get on board a 15-seater bike.
You pedal, we hydrate you and you discover magical places around our producers.
Tastings of local produce are available on site!
