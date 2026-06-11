Guinguette Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan Montauban-de-Bretagne
Guinguette Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan Montauban-de-Bretagne samedi 11 juillet 2026.
Montauban-de-Bretagne
Guinguette Montauban-de-Bretagne
Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Ville organise sa guinguette estivale au camping municipal à partir de 19h.
Des soirées conviviales et festives, animées par des associations montalbanaises et des groupes musicaux variés.
Duo Ropa, voyage musical à travers l’Europe. De l’Irlande aux Balkans, de la Suède à l’Italie en passant par nombreuses régions en France, le tout en chants, en danses et en musique. Buvette et restauration seront tenues par l’association des Classes 5 et 6. .
Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 42 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Guinguette Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
À voir aussi à Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)
- Guinguette Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan Montauban-de-Bretagne 10 juillet 2026
- Auto-cross Montauban-de-Bretagne 12 septembre 2026