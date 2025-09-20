Guinguette musicale du Rockhatry au fort Hatry Fort Hatry Belfort

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Avec ses imposants et solides murs de pierre, le fort Hatry fait partie des bâtiments historiques du paysage urbain de Belfort. Construit en 1865 sous l’égide du colonel Denfert-Rochereau, le fort de la colline des Barres (qui prendra le nom de fort Hatry en 1887) est achevé juste avant que ne commence le siège de Belfort en 1870 par les Prussiens. D’autres casernes viendront le compléter mais seront rasées dans les années 1980. Il sera aussi une prison allemande d’où partiront plusieurs convois.

Aujourd’hui, le site abrite les locaux de répétition du Rockhatry, véritable lieu de vie dédié aux musiques actuelles. Ses cinq studios équipés accueillent depuis 1989 jusqu’à 50 formations de musiciennes et musiciens amateurs chaque année, accompagnés par une équipe de passionnés.

Pour ce week-end des Journées européennes du patrimoine, le Rockhatry se mobilise pour ouvrir ses portes et proposer un week-end de guinguette musicale : assistez à des concerts des musiciens du Rockhatry et du conservatoire voisin, des jam sessions, une brocante d’instruments et accessoires de musique, blind-tests, pétanque, mais aussi visitez le fort et découvrez le mix sur cassette audio, véritable objet patrimonial !

© La Poudrière / Rockhatry