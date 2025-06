Guinguette Na’Thur Cernay 5 juillet 2025 14:00

Haut-Rhin

Guinguette Na’Thur Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-17

2025-08-23

La Thur, fil rouge des animations de l’été, aux couleurs de la convivialité, du partage et de la culture. La guinguette Na’Thur, c’est l’occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis dans un espace convivial et animé par une pléthore d’artistes. Venez profiter et vous amuser au rythme de la musique et des spectacles. .

Parc des Rives de la Thur

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr

English :

The Na’Thur guinguette is the opportunity to spend a good time in a friendly space and animated by a plethora of artists. Come and enjoy and have fun to the rhythm of the music and the shows.

German :

Das Guinguette Na’Thur ist die Gelegenheit, eine gute Zeit in einem geselligen Raum zu verbringen, der von einer Fülle von Künstlern belebt wird. Genießen und amüsieren Sie sich im Rhythmus der Musik und der Darbietungen.

Italiano :

La guinguette Na’Thur è l’occasione perfetta per divertirsi in un ambiente amichevole, con una pletora di intrattenitori. Venite a godervi il ritmo della musica e degli spettacoli.

Espanol :

La guinguette Na’Thur es la ocasión perfecta para pasar un buen rato en un ambiente agradable, con una pléyade de animadores. Venga a divertirse al ritmo de la música y los espectáculos.

