Guinguette Na’Thur concert Cosmos Cernay

Guinguette Na’Thur concert Cosmos Cernay samedi 19 juillet 2025.

Guinguette Na’Thur concert Cosmos

Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-19 23:00:00

2025-07-19

Guinguette en plein air avec COSMOS tubes pop-rock, ambiance festive et estivale. Buvette et petite restauration sur place.

Rendez-vous à la guinguette avec COSMOS pour une soirée pop-rock festive en plein air. Reprises entraînantes, ambiance estivale, buvette et petite restauration. .

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr

English :

Open-air guinguette with COSMOS: pop-rock hits, a festive, summery atmosphere. Refreshments and snacks on site.

German :

Guinguette im Freien mit COSMOS: Pop-Rock-Hits, festliche und sommerliche Stimmung. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Guinguette all’aperto con COSMOS: successi pop-rock e un’atmosfera estiva e festosa. Bar e snack in loco.

Espanol :

Guinguette al aire libre con COSMOS: éxitos pop-rock y un ambiente festivo y veraniego. Bar de refrescos y tentempiés in situ.

