Guinguette Na’Thur concert Symbioz Cernay 9 août 2025 20:30

Haut-Rhin

Guinguette Na’Thur concert Symbioz Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09 20:30:00

fin : 2025-08-09 23:59:00

Date(s) :

2025-08-09

Symbioz vous offre un concert vibrant au bord de la Thur. Pop, rock, reggae et émotions sont au rendez-vous !

Symbioz, duo haut-rhinois aux textes forts et aux influences variées (pop, rock, reggae, chanson), vous embarque pour un concert vibrant et engagé au bord de la Thur. Deux voix en parfaite harmonie pour une belle soirée d’été ! .

Rives de la Thur

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr

English :

Symbioz brings you a vibrant concert on the banks of the Thur. Pop, rock, reggae and emotion!

German :

Symbioz bietet Ihnen ein vibrierendes Konzert am Ufer der Thur. Pop, Rock, Reggae und Emotionen sind angesagt!

Italiano :

I Symbioz vi propongono un concerto vibrante sulle rive del Thur. Pop, rock, reggae ed emozioni!

Espanol :

Symbioz te trae un concierto vibrante a orillas del Thur. ¡Pop, rock, reggae y emoción!

L’événement Guinguette Na’Thur concert Symbioz Cernay a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay