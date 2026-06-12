Neuvillette-en-Charnie

Guinguette Neuvillettoise

Rue de la Mairie Neuvillette-en-Charnie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Le comité des fêtes de Neuvillette-en-Charnie organise sa traditionnelle Guinguette Neuvillettoise les samedi 25 et dimanche 26 juillet. Deux journées placées sous le signe de la convivialité, avec de nombreuses animations pour tous les âges.

Le samedi débutera par un concours de boules (inscriptions à 13 h, début des jeux à 14 h), avant une soirée guinguette animée par un DJ. Un repas jambon grillé sera proposé sur réservation (20 € adulte et 10 € enfant jusqu’à 12 ans).

Le dimanche, les visiteurs pourront profiter d’un vide-grenier à emplacement gratuit, d’une exposition de véhicules anciens, de jeux pour enfants et adultes, ainsi que d’un concours de vélos fleuris. La journée se clôturera par une retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice.

Côté restauration, un repas entrecôte-frites sera servi sur réservation (20 € adulte et 10 € enfant jusqu’à 12 ans).

Une fête foraine sera présente durant tout le week-end.

Renseignements et réservations

02 43 80 66 73 06 40 94 82 64 .

Rue de la Mairie Neuvillette-en-Charnie 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 66 73

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English :

L’événement Guinguette Neuvillettoise Neuvillette-en-Charnie a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Sillé-Le-Guillaume