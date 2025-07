Guinguette Ô bord de l’Orne Homécourt

Guinguette Ô bord de l’Orne Homécourt vendredi 15 août 2025.

Guinguette Ô bord de l’Orne

Place Carnot Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 11:00:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Ambiance rétro, musique et convivialité seront au rendez-vous.

Orchestre et bal et TITIANO, la voix d’Aznavour

Sur place restauration, buvette et structures gonflables pour les enfants.

Un moment festif à partager en famille ou entre amis

Entrée libreTout public

0 .

Place Carnot Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30

English :

Retro ambience, music and conviviality.

Band and dance and TITIANO, the voice of Aznavour

Catering, refreshments and inflatable structures for children.

A festive moment to share with family and friends

Free admission

German :

Retro-Atmosphäre, Musik und Geselligkeit stehen auf dem Programm.

Orchester und Tanz und TITIANO, die Stimme von Aznavour

Vor Ort: Essen, Trinken und aufblasbare Strukturen für die Kinder.

Ein festlicher Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können

Freier Eintritt

Italiano :

Ambiente retrò, musica e convivialità saranno all’ordine del giorno.

Banda e ballo e TITIANO, la voce di Aznavour

Catering, rinfreschi e strutture gonfiabili per i bambini.

Un’occasione di festa da condividere con la famiglia e gli amici

Ingresso libero

Espanol :

Ambiente retro, música y convivencia estarán a la orden del día.

Banda y baile y TITIANO, la voz de Aznavour

Catering, refrescos y estructuras hinchables para los niños.

Una ocasión festiva para compartir con la familia y los amigos

Entrada gratuita

L’événement Guinguette Ô bord de l’Orne Homécourt a été mis à jour le 2025-07-25 par MILTOL