Guinguette Party 4- Thorey sur Ouche Atelier des P’tites Roulottes Thorey-sur-Ouche

Guinguette Party 4- Thorey sur Ouche

Atelier des P’tites Roulottes 3 Rue de Baugé Thorey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 12:00:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Les P’tites Roulottes est une association engagée dans le champ des cultures populaires, notamment dans les arts de rue, la création de décors et la préparation de catering. Elle organise également des événements variés dans son atelier de création à Pont-d’Ouche (21).

Chaque année depuis 2022, l’association organise sa traditionnelle guinguette décalée.

Le 18 avril 2026, l’Atelier des P’tites Roulottes accueille une quatrième édition sur le thème La Danse des Tigres

Au programme Bal trad, spectacles, animations, buvette et restauration au feu de bois.

Tarif 10€ la journée + adhésion prix libre à l’association. Gratuit pour les enfants de de 12 ans.

Petite jauge car petit lieu = réservation très recommandée

PROGRAMME

Ouverture 12h00

En continu Crêpes, découvertes de l’atelier, jeux en bois, ateliers créatifs

14h Spectacle (clown)

Le Cri du Lycaon par Julien Blondel

16h Atelier d’éducation populaire scénarisé danse et Histoire

par Corps&Graphies2028

18h30 Initiation aux danses traditionnelles

par Ludivine Martin

19h30 Cromorne

Néo-trad Transe Électro-trad Krautrock

Vielle à roue, synthés, boîte à rythmes, batterie, cornemuse

Trio issu du collectif de musiciens dijonnais L’Engeance, Cromorne s’articule autour autour d’une vielle à roue, une batterie et un synthétiseur pour proposer une musique à bourdon, répétitive, lancinante et immersive entre musiques électroniques contemporaines et musiques anciennes traditionnelles.

20h50 Ciboulette et cie

Danses renaissances françaises avec maîtresse de danse

Luth, flûte à bec, tambour et violons.

22h50 Le Mange Bal

Freecordéon & clariteuf

Bal folk electro

Le Mange Bal est un des projets pionniers d’une trad/folk-électro émergente (Beat Bouet Trio, Patate Sound System, Turfu, Superparquet…) puisant ses sources dans les musiques traditionnelles occitane, auvergnate, poitevine et bretonne. La musique venue des bals folks et des musiques traditionnelles régionales de France est ré-arrangée pour boite à rythme, sampleur, accordéon, clarinette et synthétiseur analogique.

00h20 Bœuf au coin du feu

Chants collectifs de musiques traditionnelles .

Atelier des P’tites Roulottes 3 Rue de Baugé Thorey-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesptitesroulottes@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette Party 4- Thorey sur Ouche

L’événement Guinguette Party 4- Thorey sur Ouche Thorey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-02-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)