Guinguette paysanne Solaïa Ecolieu Solaïa Menglon

Guinguette paysanne Solaïa Ecolieu Solaïa Menglon vendredi 18 juillet 2025.

Guinguette paysanne Solaïa

Ecolieu Solaïa 395 chemin de Vailleu Menglon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-08-15 22:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Concert buvette et restauration (pizza, frites, galette, buffet froid, glaces e dessert) 90% bio, local et de saison.

.

Ecolieu Solaïa 395 chemin de Vailleu Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 49 82 81 linelagorce@gmail.com

English :

Concert refreshments and catering (pizza, French fries, galette, cold buffet, ice creams and desserts) 90% organic, local and seasonal.

German :

Konzert Imbiss und Getränke (Pizza, Pommes frites, Kuchen, kaltes Buffet, Eis und Nachtisch) 90% biologisch, lokal und saisonal.

Italiano :

Concerto bar e catering (pizza, patatine, galette, buffet freddo, gelati e dolci) al 90% biologico, locale e stagionale.

Espanol :

Concierto bar de refrescos y catering (pizza, patatas fritas, galette, buffet frío, helados y postres) 90% ecológico, local y de temporada.

L’événement Guinguette paysanne Solaïa Menglon a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois