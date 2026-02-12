Guinguette

Complexe sportif rue de l’Eglise Salle Swymkowiak Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

de 14h30 à 18h30

——————————-

Animé par Steeve Deparis

Entrée 5€

Vente de tartes et boissons

Organisé par l’association Vivre son âge.

Réservations souhaitées .

Complexe sportif rue de l’Eglise Salle Swymkowiak Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 23 77 49 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Guinguette Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers