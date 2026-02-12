Guinguette Rang-du-Fliers
Guinguette Rang-du-Fliers samedi 21 février 2026.
Guinguette
Complexe sportif rue de l'Eglise Salle Swymkowiak Rang-du-Fliers Pas-de-Calais
2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
de 14h30 à 18h30
Animé par Steeve Deparis
Entrée 5€
Vente de tartes et boissons
Organisé par l’association Vivre son âge.
Réservations souhaitées .
Complexe sportif rue de l’Eglise Salle Swymkowiak Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 23 77 49 65
