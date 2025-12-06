Guinguette Rock #4 au Domaine la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire
Guinguette Rock #4 au Domaine la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire samedi 6 décembre 2025.
Guinguette Rock #4 au Domaine la Planche de Mélussac
lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Le Domaine de la Planche de Mélussac vous propose une soirée Guinguette Rock, 4ème édition avec concert de INGALAWASH. Restauration Truffade géante, boissons sur place & ambiance garantie !
.
lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03 contact@laplanchedemelussac.com
English :
The Domaine de la Planche de Mélussac offers you a Guinguette Rock evening, 4th edition, with a concert by INGALAWASH. Catering: giant Truffade, drinks on the premises & guaranteed atmosphere!
German :
Die Domaine de la Planche de Mélussac bietet Ihnen einen Guinguette Rock-Abend, 4. Ausgabe, mit einem Konzert von INGALAWASH. Verpflegung: Riesige Truffade, Getränke vor Ort & garantierte Stimmung!
Italiano :
Il Domaine de la Planche de Mélussac propone una serata Guinguette Rock, la quarta edizione, con un concerto degli INGALAWASH. Ristorazione: tartufi giganti, bevande sul posto e atmosfera garantita!
Espanol :
El Domaine de la Planche de Mélussac ofrece una velada de Guinguette Rock, la 4ª edición, con un concierto de INGALAWASH. Catering: trufas gigantes, bebidas en el local & ¡ambiente garantizado!
L’événement Guinguette Rock #4 au Domaine la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay