Guinguette Rock #4 au Domaine la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire

Guinguette Rock #4 au Domaine la Planche de Mélussac

lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Domaine de la Planche de Mélussac vous propose une soirée Guinguette Rock, 4ème édition avec concert de INGALAWASH. Restauration Truffade géante, boissons sur place & ambiance garantie !

lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03 contact@laplanchedemelussac.com

English :

The Domaine de la Planche de Mélussac offers you a Guinguette Rock evening, 4th edition, with a concert by INGALAWASH. Catering: giant Truffade, drinks on the premises & guaranteed atmosphere!

German :

Die Domaine de la Planche de Mélussac bietet Ihnen einen Guinguette Rock-Abend, 4. Ausgabe, mit einem Konzert von INGALAWASH. Verpflegung: Riesige Truffade, Getränke vor Ort & garantierte Stimmung!

Italiano :

Il Domaine de la Planche de Mélussac propone una serata Guinguette Rock, la quarta edizione, con un concerto degli INGALAWASH. Ristorazione: tartufi giganti, bevande sul posto e atmosfera garantita!

Espanol :

El Domaine de la Planche de Mélussac ofrece una velada de Guinguette Rock, la 4ª edición, con un concierto de INGALAWASH. Catering: trufas gigantes, bebidas en el local & ¡ambiente garantizado!

