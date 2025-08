GUINGUETTE Saint-Clar-de-Rivière

GUINGUETTE Saint-Clar-de-Rivière vendredi 31 octobre 2025.

Salle des Fêtes Saint-Clar-de-Rivière Haute-Garonne

Toutes les informations sur le Facebook du Comité des Fêtes.

Dans une ambiance détente et conviviale, venez vous restaurer et dansez entre deux pas de danse.

Consommations payantes. .

Salle des Fêtes Saint-Clar-de-Rivière 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 66 40 45

English :

More information on the Comité des Fêtes Facebook page.

German :

Alle Informationen auf der Facebook-Seite des Festkomitees.

Italiano :

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del Comité des Fêtes.

Espanol :

Toda la información en la página de Facebook del Comité des Fêtes.

