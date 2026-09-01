Guinguette Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École
vendredi 25 septembre 2026 · Rue de l'Abbaye · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Guinguette
Rue de l’Abbaye Clôître Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Au programme :
– deux concerts de groupes locaux: Strum and Poum et Izuba
– un bon repas compris dans le prix de l’entrée: burger/frites et boisson
– blind-test en équipe !
Inscription obligatoire auprès du CIAS avant le 11 septembre au 05.49.16.44.55 ou par mail accueil@cias_hvs.fr.
Cloître de l’abbatiale. .
Rue de l’Abbaye Clôître Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 44 55 accueil@cias-hvs.fr
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English : Guinguette
L’événement Guinguette Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre
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