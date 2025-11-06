Guinguette Saint-Saire

jeudi 6 novembre 2025.

Guinguette

71B Chemin de Prébende Saint-Saire Seine-Maritime

2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Loïc Legrand accordéoniste et Alain Aguilar au clavier. Musette, chants et variétés.

12h30-14h30 repas sur réservation (entrée-plat-dessert et café)

14h30 après-midi guinguette (piste de danse en parquet) .

71B Chemin de Prébende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com

