Guinguette Saint-Saire
Guinguette Saint-Saire jeudi 20 novembre 2025.
Guinguette
71B Chemin de Prébende Saint-Saire Seine-Maritime
Tarif : – –
Patrick Thuillier, musicien, chanteur, auteur compositeur. Ambiances musette, rock, twist, mambo, bachata, cumbria, samba, disco années 60 / 70 / 80.
12h30-14h30 repas sur réservation (entrée-plat-dessert et café)
14h30 après-midi guinguette (piste de danse en parquet) .
71B Chemin de Prébende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com
