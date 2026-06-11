GUINGUETTE GUINGUETTE PARC DU VERGER Saubens
GUINGUETTE GUINGUETTE PARC DU VERGER Saubens vendredi 28 août 2026.
Saubens
GUINGUETTE
GUINGUETTE PARC DU VERGER Chemin de Roquettes Saubens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez profiter de la guinguette !
Au programme groupe de musique, foodtruck et buvette. .
GUINGUETTE PARC DU VERGER Chemin de Roquettes Saubens 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 89 75 contact@mairie-saubens.com
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English :
Come enjoy the open-air café!
L’événement GUINGUETTE Saubens a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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