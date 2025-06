Guinguette solaire – rue Général Leclerc Mattaincourt 18 juin 2025 18:00

Guinguette Solaire.

Sur l’île

Tous les mercredis de l’été, la Roue-Libre et Mira vous accueille pour des soirées musicales, festives, locales et solaires.

Pour cette grande première La pizz du papa 88 sera à la restauration.

Concerts, DJ sets, ateliers, buvette, jeux et soleil couchant… chaque semaine une nouvelle ambiance pour faire vibrer les soirées d’été vosgiennes.

Buvette artisanale, petite restauration locale et jeux en accès libre.Tout public

rue Général Leclerc L’île de Mattaincourt

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 60 02 24 79

English :

Guinguette Solaire.

On the island

Every Wednesday throughout the summer, Roue-Libre and Mira welcome you to musical, festive, local and solar evenings.

For this grand premiere, La pizz du papa 88 will be catering.

Concerts, DJ sets, workshops, refreshments, games and the setting sun? every week a new atmosphere to get the Vosges summer evenings swinging.

Artisanal refreshments, local snacks and free games.

German :

Guinguette Solaire.

Auf der Insel

Jeden Mittwoch im Sommer empfängt Sie das Roue-Libre et Mira zu musikalischen, festlichen, lokalen und solaren Abenden.

Bei dieser großen Premiere wird La pizz du papa 88 für das leibliche Wohl sorgen.

Konzerte, DJ-Sets, Workshops, Imbissstände, Spiele und Sonnenuntergang? jede Woche eine neue Atmosphäre, um die Sommerabende in den Vogesen zu beleben.

Handgemachte Getränke, kleine lokale Gerichte und Spiele zur freien Verfügung.

Italiano :

Guinguette Solaire.

Sull’isola

Ogni mercoledì per tutta l’estate, la Roue-Libre e Mira vi danno il benvenuto a serate musicali, festive, locali e solari.

Per questo primo evento in assoluto, La pizz du papa 88 si occuperà del catering.

Concerti, DJ set, laboratori, bar, giochi e il sole al tramonto: ogni settimana un’atmosfera nuova per animare le serate estive dei Vosgi.

Rinfreschi artigianali, spuntini locali e giochi gratuiti.

Espanol :

Guinguette Solaire.

En la isla

Todos los miércoles del verano, el Roue-Libre y el Mira le dan la bienvenida a veladas musicales, festivas, locales y solares.

Para este evento inédito, La pizz du papa 88 se encargará del catering.

Conciertos, sesiones de DJ, talleres, un bar de refrescos, juegos y la puesta de sol… cada semana un ambiente nuevo para animar las veladas estivales de los Vosgos.

Refrescos artesanales, aperitivos locales y juegos gratuitos.

