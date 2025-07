Guinguette Solidaire Nancy

Guinguette Solidaire Nancy jeudi 24 juillet 2025.

Guinguette Solidaire

83 avenue de Strasbourg Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-24 14:00:00

fin : 2025-07-26 21:00:00

2025-07-24

Trois jours pour fêter la solidarité. Des animations, une brocante, une vente de bijoux malgaches, à boire et à manger. Et plein de rencontres et d’échanges. Le jeudi à 18h bal musette, le vendredi à 18h, danse country, le samedi à 19h, concert celtique. Le tout est en accès libre !Tout public

+33 3 83 51 78 26

English :

Three days to celebrate solidarity. Activities, a flea market, a sale of Madagascan jewelry, food and drink. And plenty of opportunities to meet and mingle. Thursday at 6pm, musette ball; Friday at 6pm, country dance; Saturday at 7pm, Celtic concert. All free admission!

German :

Drei Tage, um die Solidarität zu feiern. Animationen, ein Trödelmarkt, ein Verkauf von madagassischem Schmuck, Essen und Trinken. Und jede Menge Begegnungen und Austausch. Am Donnerstag um 18 Uhr Bal Musette, am Freitag um 18 Uhr Country-Tanz, am Samstag um 19 Uhr ein keltisches Konzert. Das Ganze ist frei zugänglich!

Italiano :

Tre giorni per celebrare la solidarietà. Intrattenimento, mercatino delle pulci, vendita di gioielli malgasci, cibo e bevande. E tante occasioni di incontro e di aggregazione. Giovedì alle 18.00 danza musette, venerdì alle 18.00 balli country e sabato alle 19.00 concerto celtico. Ed è tutto gratuito!

Espanol :

Tres días para celebrar la solidaridad. Espectáculos, mercadillo, venta de joyas malgaches, comida y bebida. Y muchas oportunidades para conocerse. El jueves a las 18:00, baile de musette; el viernes a las 18:00, baile country; el sábado a las 19:00, concierto celta. Y todo gratis

L’événement Guinguette Solidaire Nancy a été mis à jour le 2025-07-19 par DESTINATION NANCY