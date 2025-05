GUINGUETTE SOUS LE MARRONNIER – Montesquieu-Lauragais, 7 juin 2025 19:00, Montesquieu-Lauragais.

GUINGUETTE SOUS LE MARRONNIER
Montesquieu-Lauragais, Haute-Garonne

Bienvenue dans l’univers festif de l’esprit guinguette !

Symbole de convivialité, de musique rétro, la Guinguette sous le Marronnier vous permettra de partager de bons moments entre amis et voisins…

Rendez-vous à partir de 19h pour une soirée musicale et dansante animée par l’orchestre Briqu’a brass salsa, swing, rock n’roll… il y en aura pour tous les goûts.

Restauration sur place (il est conseillé de réserver sa table). .

Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie briquabrass@gmail.com

Welcome to the festive world of the guinguette spirit!

Willkommen in der festlichen Welt des « Guinguette »-Gefühls!

Benvenuti nel mondo festoso dello spirito delle guinguette!

¡Bienvenido al mundo festivo del espíritu guinguette!

