GUINGUETTE SWING Chinon

GUINGUETTE SWING Chinon samedi 26 juillet 2025.

GUINGUETTE SWING

Quai Danton Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Soirée swing à la guinguette de Chinon à partir de 19h, concert avec Veni Vidi Swingi à 19h30.

Soirée swing à la guinguette de Chinon à partir de 19h, concert avec Veni Vidi Swingi à 19h30. .

Quai Danton Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 30 81 01 goswingchinon@gmail.com

English :

Swing evening at Chinon’s guinguette from 7pm, concert with Veni Vidi Swingi at 7:30pm.

German :

Swing-Abend in der Guinguette in Chinon ab 19 Uhr, Konzert mit Veni Vidi Swingi um 19.30 Uhr.

Italiano :

Serata swing alla guinguette di Chinon a partire dalle 19.00, con un concerto dei Veni Vidi Swingi alle 19.30.

Espanol :

Noche de swing en la guinguette de Chinon a partir de las 19.00 h, con un concierto de Veni Vidi Swingi a las 19.30 h.

L’événement GUINGUETTE SWING Chinon a été mis à jour le 2025-07-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme