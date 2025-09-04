guinguette swing Chinon

guinguette swing

Quai Danton Chinon Indre-et-Loire

Début : 2025-09-04 19:00:00

guinguette swing le 4 septembre à partir de 19h à la Guinguette de Chinon

Initiation Rock à 19h 15 suivie d’une soirée swing rock, lindy hop et blues

Quai Danton Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 30 81 01 goswingchinon@gmail.com

English :

guinguette swing on September 4 from 7pm at La Guinguette de Chinon

Rock initiation at 7.15pm, followed by an evening of swing rock, lindy hop and blues

German :

guinguette Swing am 4. September ab 19 Uhr in der Guinguette de Chinon

Rock-Einführung um 19.15 Uhr, gefolgt von einem Swing-Rock-, Lindy-Hop- und Blues-Abend

Italiano :

guinguette swing il 4 settembre dalle 19.00 presso La Guinguette de Chinon

Iniziazione rock alle 19.15 seguita da una serata di swing rock, lindy hop e blues

Espanol :

swing guinguette el 4 de septiembre a partir de las 19h en La Guinguette de Chinon

Iniciación al rock a las 19h15 seguida de una velada de swing rock, lindy hop y blues

L’événement guinguette swing Chinon a été mis à jour le 2025-08-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme