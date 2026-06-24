Guinguette Taxat-Senat place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat

Informations pratiques

Taxat-Senat

Guinguette Taxat-Senat

place de l’église Saint-Martin La halle place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice Repas Guinguette

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place de l’église Saint-Martin La halle place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 65 52 01

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English :

Fireworks Dinner Open-Air Café

L’événement Guinguette Taxat-Senat Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule