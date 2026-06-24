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AGENDA · Taxat-Senat

Guinguette Taxat-Senat place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat

lundi 13 juillet 2026 · place de l'église Saint-Martin · Taxat-Senat

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
place de l'église Saint-Martin
Adresse
La halle place de l'église Saint-Martin
Ville
03140 Taxat-Senat
Département
Allier
Tarif
8 8 Repas

Taxat-Senat

Guinguette Taxat-Senat

place de l’église Saint-Martin La halle place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice Repas Guinguette
  .

place de l’église Saint-Martin La halle place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 65 52 01 

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English :

Fireworks Dinner Open-Air Café

L’événement Guinguette Taxat-Senat Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule

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