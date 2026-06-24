Guinguette Taxat-Senat place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat
lundi 13 juillet 2026 · place de l'église Saint-Martin · Taxat-Senat
Informations pratiques
Taxat-Senat
Guinguette Taxat-Senat
place de l’église Saint-Martin La halle place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat Allier
Tarif : 8 – 8 – EUR
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice Repas Guinguette
.
place de l’église Saint-Martin La halle place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 65 52 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fireworks Dinner Open-Air Café
L’événement Guinguette Taxat-Senat Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Taxat-Senat (Allier)
- Feux d’artifice Place de l’Eglise Taxat-Senat 13 juillet 2026