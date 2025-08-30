GUINGUETTE Vigneux-de-Bretagne

La guinguette GIPL revient pour clôre l’été en beauté

Dès 19h, les premiers accords résonnent et donnent le ton d’une soirée placée sous le signe de la fête, du partage et de la musique. Buvette, restauration, concerts live tout est réuni pour faire durer un peu plus longtemps la magie des soirées d’été. .

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire laguinguette1901@gmail.com

English :

The GIPL guinguette returns to close the summer in style

German :

Die Guinguette GIPL kehrt zurück, um den Sommer mit einem Höhepunkt abzuschließen

Italiano :

La guinguette del GIPL torna per concludere l’estate in bellezza

Espanol :

La guinguette del GIPL vuelve para despedir el verano por todo lo alto

