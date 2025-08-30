GUINGUETTE Vigneux-de-Bretagne
GUINGUETTE Vigneux-de-Bretagne samedi 30 août 2025.
GUINGUETTE
Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 15:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
La guinguette GIPL revient pour clôre l’été en beauté
Dès 19h, les premiers accords résonnent et donnent le ton d’une soirée placée sous le signe de la fête, du partage et de la musique. Buvette, restauration, concerts live tout est réuni pour faire durer un peu plus longtemps la magie des soirées d’été. .
Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire laguinguette1901@gmail.com
English :
The GIPL guinguette returns to close the summer in style
German :
Die Guinguette GIPL kehrt zurück, um den Sommer mit einem Höhepunkt abzuschließen
Italiano :
La guinguette del GIPL torna per concludere l’estate in bellezza
Espanol :
La guinguette del GIPL vuelve para despedir el verano por todo lo alto
L’événement GUINGUETTE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-23 par Pays Erdre Canal Forêt