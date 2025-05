GUINGUETTES DE BOUSSENS – BOUSSENS DANS LE VENT Boussens, 7 juin 2025 20:00, Boussens.

Tous les premiers samedis du mois Les Guinguettes de Boussens artisanat, restauration et concerts sous la Halle face à la mairie. Marché dès 17h, musique live dès 20h. Ambiance festive assurée ! Entrée libre.

Infos boussensdanslevent@gmail.com

Les Guinguettes de Boussens reviennent !

Cet été, la Halle de Boussens s’anime pour des soirées festives alliant art, artisanat, musique et convivialité !

Tous les mois, venez flâner au marché artisanal (17h–20h), déguster des spécialités locales, et danser au rythme des animations musicales (20h–23h) !

Rendez-vous sous la Halle, face à la mairie

Samedi 7 juin; Samedi 5 juillet ; Samedi 2 août; Samedi 13 septembre

Entrée libre Ambiance festive garantie !

Accès aux PMR

Pour plus d’informations boussensdanslevent@gmail.com .

English :

Every first Saturday of the month: Les Guinguettes de Boussens: crafts, food and live music in the covered market opposite the town hall. Market from 5pm, live music from 8pm. Festive atmosphere guaranteed! Free admission.

Info: boussensdanslevent@gmail.com

German :

Jeden ersten Samstag im Monat: Les Guinguettes de Boussens: Kunsthandwerk, Essen und Konzerte in der Halle gegenüber dem Rathaus. Markt ab 17 Uhr, Live-Musik ab 20 Uhr. Festliche Stimmung ist garantiert! Der Eintritt ist frei.

Infos: boussensdanslevent@gmail.com

Italiano :

Ogni primo sabato del mese: Les Guinguettes de Boussens: artigianato, cibo e musica dal vivo nel mercato coperto di fronte al municipio. Mercato dalle 17.00, musica dal vivo dalle 20.00. Atmosfera di festa garantita! Ingresso libero.

Info: boussensdanslevent@gmail.com

Espanol :

Todos los primeros sábados de mes: Les Guinguettes de Boussens: artesanía, comida y música en directo en el mercado cubierto frente al ayuntamiento. Mercado a partir de las 17.00 h, música en directo a partir de las 20.00 h. Ambiente festivo garantizado Entrada gratuita.

Información: boussensdanslevent@gmail.com

