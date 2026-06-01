Guinguettes des Bords de Seille Route d’Huilly Rancy
Guinguettes des Bords de Seille Route d’Huilly Rancy vendredi 26 juin 2026.
Rancy
Guinguettes des Bords de Seille
Route d’Huilly Bas de Rancy ancien camping Rancy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Guinguettes au bord de Seille. 2 soirées 2 ambiances vendredi soir avec l’orchestre Olivier Boulard, samedi soir avec l’orchestre Onyx.
Restauration sur place buvette. .
Route d’Huilly Bas de Rancy ancien camping Rancy 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 30 88 93 corinne.syre@orange.fr
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English : Guinguettes des Bords de Seille
L’événement Guinguettes des Bords de Seille Rancy a été mis à jour le 2026-06-06 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II