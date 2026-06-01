Guinguettes des Bords de Seille Route d’Huilly Rancy vendredi 26 juin 2026.

Rancy

Guinguettes des Bords de Seille

Route d’Huilly Bas de Rancy ancien camping Rancy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Guinguettes au bord de Seille. 2 soirées 2 ambiances vendredi soir avec l’orchestre Olivier Boulard, samedi soir avec l’orchestre Onyx.

Restauration sur place buvette. .

Route d’Huilly Bas de Rancy ancien camping Rancy 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 30 88 93 corinne.syre@orange.fr

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English : Guinguettes des Bords de Seille

L’événement Guinguettes des Bords de Seille Rancy a été mis à jour le 2026-06-06 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II