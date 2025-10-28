Guirlande d’Halloween 20mille Nantes

Guirlande d’Halloween 20mille Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 10:30 – 11:30

Gratuit : non 20€ Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Viens créer ta guirlande phosphorescente pour Halloween !Pendant cet atelier, tu vas peindre des citrouilles, des chapeaux de sorcière, qui brille dans le noir. Tu pourras ensuite personnaliser ta guirlande et repartir avec pour décorer ta chambre.Cet atelier enfant est accessible à partir 3 ans, mais il est conseillé de venir accompagné d’un adulte pour les moins de 6 ans.Matériel et boisson inclus.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/guirlande-d-halloween