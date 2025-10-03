GUITAR HERO avec WIIU Bibliothèque Municipale Montlieu-la-Garde
GUITAR HERO avec WIIU Bibliothèque Municipale Montlieu-la-Garde vendredi 3 octobre 2025.
GUITAR HERO avec WIIU
Bibliothèque Municipale 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-03
initiation au jeu Guitar Hero sur WIIU
.
Bibliothèque Municipale 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr
English :
introduction to Guitar Hero on WIIU
German :
einführung in das Spiel Guitar Hero auf der WIIU
Italiano :
introduzione a Guitar Hero su WIIU
Espanol :
introducción a Guitar Hero en WIIU
L’événement GUITAR HERO avec WIIU Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2025-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac