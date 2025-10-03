GUITAR HERO avec WIIU Bibliothèque Municipale Montlieu-la-Garde

Bibliothèque Municipale 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-31

2025-10-03

initiation au jeu Guitar Hero sur WIIU

Bibliothèque Municipale 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr

English :

introduction to Guitar Hero on WIIU

German :

einführung in das Spiel Guitar Hero auf der WIIU

Italiano :

introduzione a Guitar Hero su WIIU

Espanol :

introducción a Guitar Hero en WIIU

