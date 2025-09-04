GUITARE & CHANT AVEC DENIS Prémian

jeudi 4 septembre 2025.

4 place amans Prémian Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-04

fin : 2026-05-28

À partir de 17h le jeudi, Denis Gourdin propose des cours de guitare et de chant. Travail du rythme, de la voix, des gammes et de l’expression. Cours individuels ou collectifs.

Denis Gourdin, professeur depuis 20 ans, vous accompagne dans l’apprentissage de la guitare acoustique et du chant. Styles variés pop, rock, blues, jazz, variété. Vous travaillerez rythme, gammes, solfège, respiration, expression et lâcher-prise. Cours individuels (/½h) ou collectifs à partager. .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 24 40 20 30

From 5pm on Thursdays, Denis Gourdin offers guitar and singing lessons. Work on rhythm, voice, scales and expression. Individual or group lessons.

Ab 17 Uhr am Donnerstag bietet Denis Gourdin Gitarren- und Gesangsunterricht an. Arbeit an Rhythmus, Stimme, Tonleitern und Ausdruck. Einzel- oder Gruppenunterricht.

Dalle 17.00 del giovedì, Denis Gourdin offre lezioni di chitarra e canto. Lavoro su ritmo, voce, scale ed espressione. Lezioni individuali o di gruppo.

Los jueves a partir de las 17 h, Denis Gourdin ofrece clases de guitarra y canto. Trabajo del ritmo, la voz, las escalas y la expresión. Clases individuales o en grupo.

