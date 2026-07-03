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AGENDA · Alet-les-Bains

GUITARE EN PIRENEUS Alet-les-Bains

samedi 29 août 2026 · Alet-les-Bains

GUITARE EN PIRENEUS Alet-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
10 rue Nicolas Pavillon
Ville
11580 Alet-les-Bains
Département
Aude
Tarif

Alet-les-Bains

GUITARE EN PIRENEUS

10 rue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Florencia Altieri, Carlos Aravena , Paolo Besson. Daniel Torres Tear, Mar Sanchez, Aurora Vitale
Participation libre
  .

10 rue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96 

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English :

International Guitar Festival 6th Edition
Florencia Altieri, Carlos Aravena, Paolo Besson, Daniel Torres Tear, Mar Sanchez, Aurora Vitale
Free admission

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Alet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par