GUITARE EN PIRENEUS Alet-les-Bains
samedi 29 août 2026 · Alet-les-Bains
Informations pratiques
Alet-les-Bains
GUITARE EN PIRENEUS
10 rue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Florencia Altieri, Carlos Aravena , Paolo Besson. Daniel Torres Tear, Mar Sanchez, Aurora Vitale
Participation libre
.
10 rue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
International Guitar Festival 6th Edition
Florencia Altieri, Carlos Aravena, Paolo Besson, Daniel Torres Tear, Mar Sanchez, Aurora Vitale
Free admission
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Alet-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par