UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cépie

GUITARE EN PIRENEUS Cépie

mardi 25 août 2026 · Cépie

GUITARE EN PIRENEUS Cépie

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
2 rue Marcel Pagnol
Ville
11300 Cépie
Département
Aude
Tarif

Cépie

GUITARE EN PIRENEUS

2 rue Marcel Pagnol Cépie Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Carlos Aravena , Paolo Besson ,Mar Sanchez ,Jose Del Valle
Participation libre
  .

2 rue Marcel Pagnol Cépie 11300 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

International Guitar Festival 6th Edition
Carlos Aravena, Paolo Besson, Mar Sanchez, Jose Del Valle
Free admission

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Cépie a été mis à jour le 2026-07-03 par