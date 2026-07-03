Informations pratiques

Cépie

GUITARE EN PIRENEUS

2 rue Marcel Pagnol Cépie Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition

Carlos Aravena , Paolo Besson ,Mar Sanchez ,Jose Del Valle

Participation libre

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2 rue Marcel Pagnol Cépie 11300 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96

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English :

International Guitar Festival 6th Edition

Carlos Aravena, Paolo Besson, Mar Sanchez, Jose Del Valle

Free admission

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Cépie a été mis à jour le 2026-07-03 par