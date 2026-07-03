AGENDA · Cépie
GUITARE EN PIRENEUS Cépie
mardi 25 août 2026 · Cépie
Informations pratiques
Cépie
GUITARE EN PIRENEUS
2 rue Marcel Pagnol Cépie Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Carlos Aravena , Paolo Besson ,Mar Sanchez ,Jose Del Valle
Participation libre
.
2 rue Marcel Pagnol Cépie 11300 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
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English :
International Guitar Festival 6th Edition
Carlos Aravena, Paolo Besson, Mar Sanchez, Jose Del Valle
Free admission
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Cépie a été mis à jour le 2026-07-03 par