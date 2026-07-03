UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoux

GUITARE EN PIRENEUS Limoux

vendredi 28 août 2026 · Limoux

GUITARE EN PIRENEUS Limoux

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
29 avenue André Chénier
Ville
11300 Limoux
Département
Aude
Tarif

Limoux

GUITARE EN PIRENEUS

29 avenue André Chénier Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Florencia Altieri , Mar Sanchez ,Daniel Torres Tear,Jose Del Valle , Alexis Vallejos, Luis Soria
Participation libre
  .

29 avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96 

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English :

International Guitar Festival 6th Edition
Florencia Altieri, Mar Sanchez, Daniel Torres Tear, Jose Del Valle, Alexis Vallejos, Luis Soria
Free admission

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Limoux a été mis à jour le 2026-07-03 par

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