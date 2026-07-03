GUITARE EN PIRENEUS Limoux
vendredi 28 août 2026 · Limoux
Informations pratiques
Limoux
GUITARE EN PIRENEUS
29 avenue André Chénier Limoux Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Florencia Altieri , Mar Sanchez ,Daniel Torres Tear,Jose Del Valle , Alexis Vallejos, Luis Soria
Participation libre
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29 avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
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English :
International Guitar Festival 6th Edition
Florencia Altieri, Mar Sanchez, Daniel Torres Tear, Jose Del Valle, Alexis Vallejos, Luis Soria
Free admission
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Limoux a été mis à jour le 2026-07-03 par
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