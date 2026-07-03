GUITARE EN PIRENEUS Quirbajou
dimanche 23 août 2026 · Quirbajou
Informations pratiques
Quirbajou
GUITARE EN PIRENEUS
Quirbajou Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
6ème édition de « Guitare En Pireneus », festival international de guitare classique en Haute-Vallée de l’Aude.
Son programme sera riche et varié, du 20 au 30 août 2026 dans plusieurs communes Alet-les bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou et Rennes-les-bains.
A 18h dans la salle des fêtes, avec Florencia Altieri, Luis Soria et Jose Del Valle.
Participation libre
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Quirbajou 11500 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
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English :
The 6th edition of « Guitare En Pireneus, » an international classical guitar festival in the Haute-Vallée de l’Aude.
The festival will feature a rich and varied program from August 20 to 30, 2026, in several towns: Alet-les-Bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou, and Rennes-les-Bains.
At 6:00 p.m. in the Salle des Fêtes, featuring Florencia Altieri, Luis Soria, and Jose Del Valle.
Admission is free
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Quirbajou a été mis à jour le 2026-07-03 par