AGENDA · Rennes-les-Bains
GUITARE EN PIRENEUS Rennes-les-Bains
mercredi 26 août 2026 · Rennes-les-Bains
Informations pratiques
Rennes-les-Bains
GUITARE EN PIRENEUS
Rennes-les-Bains Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Florencia Altieri, Daniel Torres Tear,Alexis Vallejos.,Luis Soria
Participation libre
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Rennes-les-Bains 11190 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
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English :
International Guitar Festival 6th Edition
Florencia Altieri, Daniel Torres Tear, Alexis Vallejos, Luis Soria
Free admission
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Rennes-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par