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AGENDA · Rennes-les-Bains

GUITARE EN PIRENEUS Rennes-les-Bains

mercredi 26 août 2026 · Rennes-les-Bains

GUITARE EN PIRENEUS Rennes-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
11190 Rennes-les-Bains
Département
Aude
Tarif

Rennes-les-Bains

GUITARE EN PIRENEUS

Rennes-les-Bains Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Florencia Altieri, Daniel Torres Tear,Alexis Vallejos.,Luis Soria
Participation libre
  .

Rennes-les-Bains 11190 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96 

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English :

International Guitar Festival 6th Edition
Florencia Altieri, Daniel Torres Tear, Alexis Vallejos, Luis Soria
Free admission

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Rennes-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par