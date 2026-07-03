Informations pratiques

Val-du-Faby

GUITARE EN PIRENEUS

Val-du-Faby Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

6ème édition de Guitare En Pireneus , festival international de guitare classique en Haute-Vallée de l’Aude.

Son programme sera riche et varié, du 20 au 30 août 2026 dans plusieurs communes Alet-les bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou et Rennes-les-bains.

A 20h en l’église de Fa, avec Carlos Aravena, Luis Soria et Jose Del Valle.

Participation libre.

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Val-du-Faby 11260 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96

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English :

The 6th edition of Guitare En Pireneus, an international classical guitar festival in the Haute-Vallée de l’Aude.

The festival will feature a rich and varied program from August 20 to 30, 2026, in several towns: Alet-les-Bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou, and Rennes-les-Bains.

At 8:00 p.m. at the church in Fa, featuring Carlos Aravena, Luis Soria, and Jose Del Valle.

Admission is free.

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Val-du-Faby a été mis à jour le 2026-07-03 par