Informations pratiques

Bellegarde-du-Razès

GUITARE ET CHANT MÉDIÉVAL

Bellegarde-du-Razès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert médiéval à l’église de Bellegarde Louis Soria guitariste de renommée internationale et Rachel Salter connue dans l’Aude pour son répertoire de musiques anciennes, redonnant voix aux mélodies et aux poèmes du Moyen Age.

Participation libre

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Bellegarde-du-Razès 11240 Aude Occitanie +33 7 83 43 13 20 riviera72@gmail.com

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English :

Medieval Concert at the Church of Bellegarde: Louis Soria, an internationally renowned guitarist, and Rachel Salter, known in the Aude region for her repertoire of early music, bring the melodies and poems of the Middle Ages back to life.

Admission by donation

L’événement GUITARE ET CHANT MÉDIÉVAL Bellegarde-du-Razès a été mis à jour le 2026-07-17 par