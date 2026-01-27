Guitare…à l’auditorium Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Audition des élèves des classes de guitare de Baptiste Erard et Matéo Camisassa

La guitare classique à l’honneur au Conservatoire Charles Munch

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS

