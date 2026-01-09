Guitares à Dijon Salle de Flore Dijon

Guitares à Dijon

Festival Guitares à Dijon

Samedi 17 janvier 2026

10h-17h Salon des luthiers

17h Concert Thomas Viloteau (guitare classique) avec en ouverture, l’ensemble des guitares de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté

20h30 Concert Trio in Uno (musique brésilienne) avec en ouverture, l’ensemble de guitares du Conservatoire de Dijon .

Salle de Flore Place de la Libération Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté associationcordes@gmail.com

