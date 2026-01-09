Guitares à Dijon Salle de Flore Dijon
Guitares à Dijon Salle de Flore Dijon samedi 17 janvier 2026.
Guitares à Dijon
Salle de Flore Place de la Libération Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Festival Guitares à Dijon
Samedi 17 janvier 2026
10h-17h Salon des luthiers
17h Concert Thomas Viloteau (guitare classique) avec en ouverture, l’ensemble des guitares de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté
20h30 Concert Trio in Uno (musique brésilienne) avec en ouverture, l’ensemble de guitares du Conservatoire de Dijon .
Salle de Flore Place de la Libération Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté associationcordes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Guitares à Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)