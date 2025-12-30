GUITARES AUTOUR DU MONDE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

GUITARES AUTOUR DU MONDE Début : 2026-01-02 à 14:00. Tarif : – euros.

Plongez dans l’histoire de la musique avec ce voyage en chansons qui ravira petits et grands !Il y a longtemps dans un cabaret de Montmartre à Paris, un guitariste nommé Django est repéré par un producteur de musique qui l’invite à se produire à New-York… Aujourd’hui, trois musiciens rejouent cette scène du prodige de la guitare. Une chanteuse va les rejoindre et nous guider dans une ronde autour du monde : Banjo, ukulélé, mandoline, sarangi, violon, guitare électrique…Prenez place dans cette épopée musicale à la découverte des instruments à cordes. Le voyage peut commencer…Durée : 50 minutesType de public : Jeune public, à partir de 3 ansDistribution : Pascal Batista,Théo Croix, Nicolas Mazzola, Bijoux SindaMise en scène : Pascal BatistaAuteur: Pascal Batista

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75