Guitares : Dansez ! Chantez ! Vibrez ! Théâtre de la Rochefoucauld Paris
Guitares : Dansez ! Chantez ! Vibrez ! Théâtre de la Rochefoucauld Paris vendredi 27 mars 2026.
Avec la participation des classes de Fabienne Bouvet, Sébastien Llinares et Olivier Serrand.
Rendez-vous : vendredi 27 mars à 19h au théâtre de la Rochefoucauld, 22 rue Malar 75007 Paris
Réservation gratuite et obligatoire !
Les élèves du conservatoire Erik Satie vous invitent à voyager dans l’univers des cordes pincées !
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-27T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T20:30:00+02:00
Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris
dac-cma7communication@paris.fr
Afficher la carte du lieu Théâtre de la Rochefoucauld et trouvez le meilleur itinéraire