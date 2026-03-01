Guitares : Dansez ! Chantez ! Vibrez ! Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Avec la participation des classes de Fabienne Bouvet, Sébastien Llinares et Olivier Serrand.

Rendez-vous : vendredi 27 mars à 19h au théâtre de la Rochefoucauld, 22 rue Malar 75007 Paris

Réservation gratuite et obligatoire !

Les élèves du conservatoire Erik Satie vous invitent à voyager dans l’univers des cordes pincées !

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T20:30:00+02:00

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris

dac-cma7communication@paris.fr



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Rochefoucauld et trouvez le meilleur itinéraire

