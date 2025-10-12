Guitares et chant L’eau dans tous ses états Centre socio-culturel Besson
Guitares et chant L’eau dans tous ses états Centre socio-culturel Besson dimanche 12 octobre 2025.
Guitares et chant L’eau dans tous ses états
Centre socio-culturel 2 rue des Boitins Besson Allier
Début : 2025-10-12 15:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Guitare et chants, avec l’association de sauvegarde de l’église Saint-Martin de Besson.
Noël Delmat, Jean-Luc Caillat et Didier Pigeron.
Centre socio-culturel 2 rue des Boitins Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 74
English :
Guitar and songs, with the association de sauvegarde de l’église Saint-Martin de Besson.
Noël Delmat, Jean-Luc Caillat and Didier Pigeron.
German :
Gitarre und Gesang, mit der Association de sauvegarde de l’église Saint-Martin de Besson.
Noël Delmat, Jean-Luc Caillat und Didier Pigeron.
Italiano :
Chitarra e canzoni, con l’associazione per la conservazione della chiesa di Saint-Martin de Besson.
Noël Delmat, Jean-Luc Caillat e Didier Pigeron.
Espanol :
Guitarra y canciones, con la asociación para la conservación de la iglesia de Saint-Martin de Besson.
Noël Delmat, Jean-Luc Caillat y Didier Pigeron.
