Guitares et chant L’eau dans tous ses états Centre socio-culturel Besson dimanche 12 octobre 2025.

Centre socio-culturel 2 rue des Boitins Besson Allier

Début : 2025-10-12 15:30:00

2025-10-12

Guitare et chants, avec l’association de sauvegarde de l’église Saint-Martin de Besson.

Noël Delmat, Jean-Luc Caillat et Didier Pigeron.

Centre socio-culturel 2 rue des Boitins Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 74

English :

Guitar and songs, with the association de sauvegarde de l’église Saint-Martin de Besson.

Noël Delmat, Jean-Luc Caillat and Didier Pigeron.

German :

Gitarre und Gesang, mit der Association de sauvegarde de l’église Saint-Martin de Besson.

Noël Delmat, Jean-Luc Caillat und Didier Pigeron.

Italiano :

Chitarra e canzoni, con l’associazione per la conservazione della chiesa di Saint-Martin de Besson.

Noël Delmat, Jean-Luc Caillat e Didier Pigeron.

Espanol :

Guitarra y canciones, con la asociación para la conservación de la iglesia de Saint-Martin de Besson.

Noël Delmat, Jean-Luc Caillat y Didier Pigeron.

