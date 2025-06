Guitares et jardins premier soir Marseille 14e Arrondissement 27 juin 2025 07:00

Dans le cadre de l’événement ‘guitares et jardins’, nous avons le plaisir d’annoncer deux concerts exceptionnels qui promettent une immersion musicale inoubliable dans deux lieux emblématiques à L’Epopée et dans le site du port antique.

Divano Dromensa

Les Tsiganes en provence par le groupe Tsigane Divano Dromensa

Répertoire des grands standards tziganes inspiré par les cultures et les traditions des Roms. Le peuple nomade originaire d’Inde s’est dispersé à travers l’Europe et puise son inspiration dans les mélodies et les rythmes traditionnels des régions où les Roms ont vécu, notamment en Europe de l’Est, en Espagne, et en France où le port de Marseille a joué un rôle important.

La musique de Divano Dromensa est caractérisée par des mélodies expressives, des rythmes entraînants et une grande virtuosité instrumentale. Elle intègre souvent des influences de la musique folklorique des différentes régions où les Roms ont vécu. C’est une musique qui exprime à la fois la joie, la mélancolie, et la liberté, et qui est souvent associée aux fêtes et aux célébrations.

Quelques grands standards interprétés par Divano Dromensa :

Csárdás, danse traditionnelle hongrois, Hora Staccato, pièce rapide et entraînante, Minor Swing, jazz manouche composé par Django Reinhardt, Ederlezi, chanson traditionnelle des Balkans souvent associée aux célébrations tziganes mais aussi les deux guitares, les yeux noirs, kalinka, …





Notez que Guitares et Jardins se poursuivra les 1 et 2 aout 2025 à Trets pour 2 nuits au format festival Parc Trittia Bd de l’Europe, Rdpt de la Burlière, 13530 Trets .

6 rue Berthelot

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur arts13@gmx.fr

English :

As part of the ?guitars and gardens? event, we are delighted to announce two exceptional concerts that promise an unforgettable musical immersion in two emblematic venues: L’Epopée and the ancient port site.

German :

Im Rahmen der Veranstaltung « Gitarren und Gärten » freuen wir uns, zwei außergewöhnliche Konzerte ankündigen zu können, die ein unvergessliches musikalisches Eintauchen an zwei symbolträchtigen Orten versprechen: im L’Epopée und im antiken Hafengelände.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento « Chitarre e giardini », siamo lieti di annunciare due concerti eccezionali che promettono un’indimenticabile immersione musicale in due luoghi emblematici: L’Epopée e il sito del porto antico.

Espanol :

En el marco del evento « guitarras y jardines », nos complace anunciar dos conciertos excepcionales que prometen una inmersión musical inolvidable en dos lugares emblemáticos: L’Epopée y el emplazamiento del antiguo puerto.

