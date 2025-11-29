GUITARFEST conservatoire LEO DELIBES CLICHY
GUITARFEST conservatoire LEO DELIBES CLICHY samedi 29 novembre 2025.
La Guitarfest, dirigée par Julien Bitoun, est LE rendez-vous
musical incontournable célébrant la guitare sous toutes ses formes. Le concert
création invite de nombreux musiciens aux styles différents à jouer ensemble
pour fêter leur passion du rock ! Dans le public, tous les amoureux de
riffs et de solos endiablés partageront ces rencontres et cette énergie
vibrante !
CONCERT DE LA GUITARFEST : ROCK ET ASSIMILES.
Le samedi 29 novembre 2025
de 20h30 à 22h30
payant Tout public.
conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.ville-clichy.fr/agenda/1599/18-festival-guitarfest-14.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr