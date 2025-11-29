GUITARFEST conservatoire LEO DELIBES CLICHY

La Guitarfest, dirigée par Julien Bitoun, est LE rendez-vous

musical incontournable célébrant la guitare sous toutes ses formes. Le concert

création invite de nombreux musiciens aux styles différents à jouer ensemble

pour fêter leur passion du rock ! Dans le public, tous les amoureux de

riffs et de solos endiablés partageront ces rencontres et cette énergie

vibrante !

CONCERT DE LA GUITARFEST : ROCK ET ASSIMILES.

Le samedi 29 novembre 2025

de 20h30 à 22h30

payant Tout public.

Horaire :

début : 2025-11-29T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-29T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T20:30:00+02:00_2025-11-29T22:30:00+02:00

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1599/18-festival-guitarfest-14.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr