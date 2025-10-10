Guitaroké La Baule-Escoublac

Guitaroké La Baule-Escoublac vendredi 10 octobre 2025.

Guitaroké

37 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Le Guitaroké revient au bar restaurant Le Quincé à La Baule.

Le Guitaroké c’est un concert karaoké live et acoustique qui permet au public de venir sur scène pour chanter accompagné en direct par un musicien professionnel à la guitare et au chant.

Les chanteurs ne sont jamais seuls à chanter, c’est plus facile de venir au micro ! L’ambiance conviviale et bon enfant permet de se rencontrer par l’intermédiaire de chansons les personnes qui ne se connaissent pas peuvent venir chanter ensemble le même titre.

Un répertoire de plus de 170 chansons permet de balayer toutes les décennies et de très nombreux styles de musiques françaises et internationales. .

37 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 24 60 contact@le-quince.com

