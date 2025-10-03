GUIZ – SMAC de la Gespe Tarbes

GUIZ – SMAC de la Gespe Tarbes vendredi 3 octobre 2025.

GUIZ Début : 2025-10-03 à 21:00. Tarif : – euros.

PREMIER ALBUM SOLO « UTOPIA »GUIZ est l’auteur d’un grand nombre de chansons incontournables du groupe Tryo Pour la toute première fois, il porte un projet en solo, ainsi naît Utopia entouré d’amis talentueux. Il a donc fait appel à Martin Laumond, Manu Eveno, Ordoeuvre, maestro des platines, vient quant à lui explorer le monde du scratch, de la musique électronique et du jazz. Accompagnée du groupe TeKeMat à la composition, l’incroyable artiste sénégalaise Mariaa Siga pose sa voix sur le titre Comme il est . On retrouve également les explosifs Mike et Riké de Sinsémilia sur le titre Débrancher . Enfn, les multiinstrumentistes Gérôme Briard et Raphaël Charpentier complètent le tableau.GUIZ livre un album plein d’optimisme et de combats au service de l’Homme et la Nature. GUIZ porte haut les valeurs et les engagements de l’écologie et du vivre ensemble, avec un regard unique, à la fois acéré et empreint de poésie.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SMAC de la Gespe 23 Rue Paul Cezanne 65000 Tarbes 65